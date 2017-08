Setzen die SPD und ihr Spitzenkandidat Schulz mit dem Versprechen von "mehr sozialer Gerechtigkeit" auf das richtige Wahlkampf-Thema? Eine aktuelle Studie ist dieser Frage nachgegangen - und weckt nun erste Zweifel.

Soziale Gerechtigkeit ist einer Studie zufolge für ein Viertel der Deutschen das wichtigste Thema bei der Stimmabgabe zur Bundestagswahl. Mehr als drei Viertel (79 Prozent) finden, dass es hierzulande an sozialer Gerechtigkeit mangelt, wie aus einer Umfrage des Instituts YouGov hervorgeht. Die höchste Relevanz schreiben bei der anstehenden Wahlentscheidung 45 Prozent der Linken- und 29 Prozent der SPD-Wähler der sozialen Gerechtigkeit zu.

Darüber hinaus fänden vor allem Nicht-Wähler das Thema am wichtigsten (33 Prozent), so die Untersuchung weiter. Diese Gruppe kennzeichne, dass sie sich wirtschaftlich benachteiligt fühle und es ihr schlechter gehe als den meisten Menschen in Deutschland. Insgesamt stünden bei der Wahlentscheidung Alters- und Gesundheitsversorgung sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...