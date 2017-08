I've seen the future and it will be - I've seen the future and it works sang Prince und nahm aktuelle Forschungsbefunde vorweg: Es scheint entscheidend zu sein, seine Zukunft zu "sehen". Wie das funktionieren kann.

88 Prozent aller Befragten gaben kürzlich in einer Umfrage der Frankfurt Business Media an, ein persönlich wichtiges Lebensziel sei es, lange und gesund zu leben, 82 Prozent wollen finanziell unabhängig sein, 70 Prozent wollen die Welt sehen, reisen und 69 Prozent beruflichen Erfolg. Fragt man hingegen danach, inwieweit Menschen ihre persönlichen Lebensziele erreicht haben, sind die Zahlen weit ernüchternder: 39 Prozent leben gesund, 34 Prozent fühlen sich finanziell abgesichert und 24

Prozent haben schon viel von der Welt gesehen.

Wie schaffen wir es, unsere Ziele auch wirklich zu realisieren? Einen wichtigen Teil der Antwort liefert die US-amerikanische Neuro-Psychologin Lisa Feldman Barrett. Sie hat entdeckt, dass das Gehirn permanent vorhersagend denkt: Brain is predictive, not reactive! - eine Ansicht, die sich in der neuen Forschungsrichtung "Prospective Psychology" (Martin Seligman) durchgesetzt hat. Unser Gehirn lebt demnach zu weiten Teilen in der Zukunft. Die dazu notwendigen Informationen leiht es aus unseren bisher gemachten Erfahrungen.

Der Angestellte also, der mir kürzlich erzählte, er müsse sich jeden Morgen "zur Arbeit quälen", hat in der Vergangenheit negative Arbeitserfahrungen gemacht und programmiert seine Zukunft durch seine inneren Bilder und Wörter entsprechend auf negative, quälende Arbeit. Und seine Gefühle gleich mit: Wenn er zu solch einer "quälenden Arbeit" muss, ist er schlecht drauf. Und ganz klar unmotiviert. Erfahrungen der Vergangenheit werden so in die Zukunft projiziert und machen so die Gefühle von heute aus.

Früher dachten die Motivationsforscher, das Wichtigste um erfolgreich zu sein sei es, sich Ziele zu setzen. Heute wissen wir, dass es viel wirkungsvoller ...

