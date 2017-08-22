DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BHP BILLITON FIN.15/20MTN UQYH XS1224953452 23.08.2017 HZE/EOT
BHP BILLITON FIN.12/18MTN UQYC XS0787785715 23.08.2017 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BHP BILLITON FIN.15/20MTN UQYH XS1224953452 23.08.2017 HZE/EOT
BHP BILLITON FIN.12/18MTN UQYC XS0787785715 23.08.2017 HZE/EOT