Canadian Solar (WKN:A0LCUY) ist einer der größten Solarhersteller weltweit und gleichzeitig auch einer der größten Entwickler von Solarprojekten. Das gibt dem Unternehmen ein zweites Geschäftsmodell, was aber die finanzielle Seite auch etwas verkomplizieren kann.



Werfen wir einen Blick darauf, wo die Umsätze des Unternehmens herkommen und wo wir Wachstum erwarten können.

Solarmodule oder Projektentwicklung

Die Herstellung von Solarmodulen ist das Kerngeschäft von Canadian Solar. Das Unternehmen baut, plant und verkauft diese an Investoren. Im letzten Jahr machte dieses Geschäft etwa 10 % der Gesamtumsätze aus, im ersten Quartal 2017 waren es 18,8 % und in Q2 6,5 %.



Das Geschäft mit den Anlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...