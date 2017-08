Lauda-Königshofen - thyssenkrupp-Aktie: Bären drücken den Stahltitel tief ins Minus! Chartanalyse Trotz einer relativ guten charttechnischen Ausgangslage der thyssenkrupp-Aktie (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) in Form eines bullischen Hammers, verpassten Käufer die Chance auf einen nachhaltigen Kursanstieg des Wertpapiers - Stattdessen übernahmen Bären das Feld und drückten die Aktie tief ins Minus, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

