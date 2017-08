Düsseldorf - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat die am Freitag gezeigte Schwäche auch in der neuen Börsenwoche auf Schlusskursbasis mit einem Minus von 0,82% fortgesetzt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Dabei sei auch die Aufwärtskurslücke vom 14.

Den vollständigen Artikel lesen ...