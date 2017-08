Dublin (ots/PRNewswire) -



Die KamaGames Group, ein weltweit tätiger Entwickler und Herausgeber von Social-Casino-Games für mobile Plattformen, hat heute den Release ihres ersten HTML5 Titels über VK.com bekanntgegeben, eine der führenden Social Media-Plattformen Europas.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160523/370906LOGO )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/546529/KamaGames_Pokerist.jpg )



Zeitgleich zur Einführung von VK.coms Gaming-Plattform Direct Games kann KamaGames nun hocherfreut bestätigen, mit der brandneuen HTML5 Version von Pokerist, dem Aushängeschild und Vorzeigeprodukt des Publishers und Entwicklers, als eine der ersten Apps auf der neuen Plattform von Anfang an mit am Start zu sein.



VK.com ist das größte Social Media-Netzwerk in Europa und die meistbesuchte Website in Russland, die Google, Instagram, YouTube und Facebook den Rang abläuft. Auch der Messenger-Service des Netzwerks erfreut sich großer Popularität und kann mehr User als die allgemein bekannten Namen wie Skype, WhatsApp und Viber vorweisen.



Das von Grund auf für Social Media und HTML5-Plattformen konzipierte Pokerist bringt, im Gegensatz zu vielen ähnlichen Spielen, die über Social Media und Messenger-Plattformen veröffentlicht werden, alle Hauptmerkmale, mit denen das Gaming auf Mobilgeräten Spaß macht. Das Spiel bringt täglich Bonusse, Quests, Sit N Go-Turniere und Freischaltungen durch verschiedene Errungenschaften. Auch In-App-Purchasing und Monetarisierung sind möglich, da die Anwender Chips und andere spielbezogene Gegenstände über VK-Währung kaufen können, die unkompliziert über den AppStore und Google Play zu beziehen ist.



Daniel Kashti, Chief Marketing und Commercial Officer bei KamaGames erklärt, "Wir freuen uns, unser Vorzeigeprodukt Pokerist auf eine weitere neue Plattform zu bringen und dabei gleichzeitig mit einem der größten Social Media-Kanäle der Welt zusammenarbeiten zu können. Unser Entwicklungsteam hat harte Arbeit geleistet, um den 410 Millionen registrierten VK.com Nutzern das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten und dies punktgenau mit einer Vollversion des Spiels erreicht".



"VK wählt für seine sozialen Netzwerkprojekte stets nur das Beste vom Besten, was Qualität, Grafik und Integration angeht, und wir glauben, dass die Zusammenarbeit mit einem der Marktführer in der Social Casino-Landschaft, nämlich KamaGames, dieses Engagement für Qualität perfekt repräsentiert", sagt VK.coms Head of Games Maxim Babichev.



Weitere Einzelheiten zu KamaGames und seinem Titelportfolio finden Sie unter http://www.KamaGames.com.



Informationen zu KamaGames



Die KamaGames Group umfasst Entwickler und Publisher von Kartenspielen für Mobilgeräte, Social Media, Konsolen und Smart-TVs weltweit.



Das 2010 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Dublin, Irland, beschäftigt mehr als 220 Mitarbeiter und verfügt über Niederlassungen in London und Dubai. Die KamaGames Group ist des weiteren direkt oder durch ihr Partner-Netzwerk in sämtlichem globalen Märkten aktiv, darunter in den USA, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, Nahen Osten und in den GUS-Staaten.



Mit einer Mischung aus Kreativität, proprietärer Technologie und Leidenschaft fürs Spiel hat KamaGames ein Portfolio an Premium-Kartenspielen entwickelt, das einem breiten Publikum echte Unterhaltung vom Feinsten liefert. KamaGames' Zufallsgenerator (Random Number Generator, RNG) wurde von iTech Labs zertifiziert und erfüllt die höchsten Standards für ein garantiert faires Spielerlebnis.



Das KamaGames Portfolio ist in 29 Sprachen lokalisiert, erreicht mehr als 90 Millionen Gamer weltweit und kann über 1 Million an täglich aktiven Nutzern verbuchen.



Mehr zum Titelportfolio von KamaGames erfahren Sie hier: https://www.kamagames.com/coporate_assets



Informationen zu VK.com



VK ist das größte soziale Netzwerk in Europa und verzeichnet mehr als 97 Millionen Nutzer pro Monat, 80 Millionen besuchen das Netzwerk über mobile Geräte. Der integrierte VK Instant Messenger wird monatlich von 82 Millionen Anwendern aktiv genutzt.



Informationen zur Gaming-Plattform Direct Games



VK hat vor kurzem Direct Games gestartet, eine auf HTML5 basierende Plattform für Mobile Gaming. Da die Games hier innerhalb der mobilen VK-Anwendungen laufen, ist keine separate Installation erforderlich. Die Nutzer haben etliche Möglichkeiten, direkt ins Spiel einzusteigen: Durch einen Link auf der Seite, Einladung über Privatnachricht oder einfach durch Suche nach Spielen in der "Games-Section".



In Zukunft kann jeder Spieleentwickler mit einem über das Management-Portal der Anwendung eingereichten Antrag auf Überprüfung HTML5-basierte Projekte anbieten.



OTS: KamaGames newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120661 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120661.rss2



Pressekontakt: Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Sam Forrest Director of Global Communications & Content KamaGames UK S.Forrest@KamaGames.com +44(0)7960-706171