Bonn - Der mit den Terroranschlägen in Spanien am vergangenen Donnerstag eingesetzte Renditerückgang bei 10-jährigen Bundesanleihen setzte sich zum Wochenauftakt in abgeschwächter Form weiter fort, so die Analysten von Postbank Research. Die Rendite habe um einen Basispunkt auf 0,41% nachgegeben. Im 2-jährigen Laufzeitenbereich sei die Rendite in vergleichbarem Ausmaß auf -0,71% gesunken, im 5-Jahres-Bereich etwas deutlicher um 2 Basispunkte auf -0,28%. Trotz der wieder stärker in den Fokus rückenden Spannungen zwischen den USA und Nordkorea hätten 10-jährige US-Treasuries gestern um lediglich einen Basispunkt unter ihrem Niveau vom Ende vergangener Woche mit 2,18% rentiert. (22.08.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...