Frankfurt - Die globalen Kapitalmärkte erwiesen sich im Juli als insgesamt freundlich, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniKonzept: Portfolio A (ISIN LU1073949668/ WKN A11478).Risikoorientierte Anlageklassen hätten Zugewinne verzeichnet. Die globalen Aktienmärkte hätten - gemessen am MSCI World Index in lokaler Währung - moderat um 1,4 Prozent zulegen können. Die Wertsteigerungen an den internationalen Rohstoffbörsen seien größtenteils deutlicher ausgefallen, insbesondere bei Rohöl und Industriemetallen. Die Notierungen von Staatsanleihen in den Industriestaaten hätten in Summe leichte Zugewinne verzeichnet.

