Der Aktienmarkt befindet sich derzeit in einer saisonal schwierigen Phase. Mit einem Inline-Optionsschein auf den DAX können risikofreudige Anleger in nur wenigen Wochen eine durchaus stattliche Seitwärtsrendite erzielen.

Am 20. Juni erklomm der DAX ein neues Allzeithoch bei 12.951 Punkten. Seitdem ging es schleichend abwärts für Deutschlands Börsenbarometer. Ist es draußen heiß, kühlt der DAX nicht selten ab. Im Sommer lässt es der DAX dem entsprechend öfter mal an Dynamik vermissen. Insbesondere in den Urlaubsmonaten August und September hat der Aktienmarkt mit einer negativen Saisonalität zu kämpfen. Dies zeigen statistische Erhebungen der vergangenen Jahrzehnte. Aufgrund der Urlaubszeit sind die Umsatzvolumina an der Börse in diesen beiden Monaten geringer, so dass schon kleinere Orders größere Kursbewegungen auslösen können.Zum Chart. Das eben erwähnte ...

