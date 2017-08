"Wenn es um die Qualität geht, machen wir keine Abstriche, nie", betont Karl-Herbert Ebert, der technische Leiter der Firma Horst Scholz, Gundelsdorf. Ein Satz, den sich hierzulande zwar viele Unternehmen auf die Fahne schreiben. Doch nicht alle können die versprochenen Standards am Ende halten, weiß er. Um zu verstehen, warum es eine Herausforderung ist, in den Marktsegmenten des Unternehmens eine hohe Produktqualität zu liefern, reicht ein Blick in die Ausstellungsvitrinen des fränkischen Unternehmens. Hier liegen unter Lupen Kunststoffspritzgussteile, die kleiner sind als ein Streichholzkopf, die weniger als ein 1/1.000 g wiegen oder auch Teile mit komplexen geometrischen Formen. Und die alle, betont Ebert, "ihre Funktion nur erfüllen können, wenn sie innerhalb der vorgegeben, sehr engen Toleranzen gefertigt werden". Dabei reicht es natürlich nicht, dass nur ein gewisser Prozentsatz der Teile "perfekt ist". Die gesamte Charge muss stimmen.

Medizinische Komponenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...