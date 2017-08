Das Containment-System ist speziell für das absolut staub- und kontaminationsfreie Befüllen und Entleeren von hoch toxischen Produkten (bis OEB 5) in flexible Gebinde, insbesondere Big-Bag mit In-Liner, entwickelt worden. Es System besteht im Wesentlichen aus dem mehrlagigen Novi-Containment Liner, dem Abfüllkopf mit Blähdichtung, der Trenn-Schweiß-Schere und einer einfachen Bediensteuerung.

Am Anfang jedes Prozesses wird die Containment-Folie mit der Trenn-Schweiß-Schere verschlossen. Beim Befüllen wird die Containment-Folie in den Big-Bag Inliner eingelegt, beide Folien werden manuell gespreizt und mit einer Doppel-Schweißnaht thermisch verschweißt. Die mehrlagige Containment-Folie ist so aufgebaut, dass die äußerste Schicht schweißbar und die innerste Schicht ...

