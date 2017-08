Dank positiver Vorgaben aus Asien haben am Dienstag die Börsenbullen am deutschen Aktienmarkt im frühen Handel die Kontrolle übernommen. Händler warnten allerdings vor einem Dämpfer am Vormittag, denn der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen für Deutschland wird allgemein rückläufig erwartet. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,58 Prozent auf 12...

Den vollständigen Artikel lesen ...