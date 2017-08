Frankfurt - Die internationalen Bondmärkte starteten in die neue Börsenwoche, wie sie die letzte beendet hatten, so die Analysten der Helaba.Da die Verunsicherung der Anleger mit jedem Twitter-Eintrag Donald Trumps zunehme, würden Anleger den sicheren Hafen von Staatsanleihen mit guter Bonität suchen. Während Aktien unter dem Politchaos und zunehmenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel leiden würden, seien auch Zinspapiere aus der EU-Peripherie im Handelsverlauf zunehmend unter Druck geraten. Das geringe Emissionsvolumen in dieser Woche habe jedoch einen stärkeren Einbruch verhindert.

