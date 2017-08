Essen - Der gestrige Handelstag verlief bei geringen Umsätzen ruhig, so die Analysten der National-Bank AG.Bis zum europäischen Handelsschluss hätten die Kurse der Staatsanleihen meist zulegen können. Dabei hätten die Investoren vor allem die Tagung der Notenbanker in Jackson Hole vor Augen, die am 24. August beginne. Es scheine immer noch Marktteilnehmer zu geben, die sich von diesem Treffen tatsächlich neue Informationen versprechen würden. Möglicherweise werde das der Fall sein. Allerdings werde das kaum in der Öffentlichkeit passieren, denn die führenden Notenbanker würden es vermeiden, Signale an die Kapitalmärkte zu senden, die diese falsch interpretieren würden.

