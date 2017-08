FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.08.2017 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES UDG HEALTHCARE PRICE TARGET TO 815 (800) PENCE - 'HOLD' - BHP BILLITON +2,75% - ACTIVELY PURSUING OPTIONS TO SELL ONSHORE US ASSETS - CORRECTED/DAVY CUTS IAG PENCE TO 'NEUTRAL' (OUTPERF,) - PRICE TARGET 630 (700) PENCE - CORRECTION: BERENBERG INITIATES GEORGIA HEALTHCARE GROUP WITH 'BUY' - DAVY CUTS IAG PENCE TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 6.30 (7.00) PENCE - GOLDMAN CUTS HIKMA TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1310 (2600) PENCE - GOLDMAN CUTS KAZ MINERALS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 800 (700) PENCE - GOLDMAN INITIATES GEORGIA HEALTHCARE GROUP WITH 'BUY' - TARGET 504 PENCE - GOLDMAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3010 (2925) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WHITBREAD TO 'NEUTRAL' ('SELL') - HSBC RAISES RANDGOLD RESOURCES PRICE TARGET TO 7800 (6550) PENCE - 'HOLD' - RBC CAPITAL RAISES PREMIER OIL PRICE TARGET TO 8000 (7500) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob