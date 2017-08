Die Aktie der SolarWold AG (ISIN: DE000A1YCMM2) hatte im gestrigen Handel in Frankfurt bei einem Kurs von 0,588 EUR geschlossen und damit einen riesigen Kurssprung gemacht.

Das Papier legte somit an einem einzigen Tag satte +58,07% zu. Am letzten Freitag kosteten die Anteilsscheine des insolventen Solarunternehmens aus Bonn an der Börse zum Handelsschluss gerade einmal 0,372 EUR (Schlusskurs Xetra). Weiterhin nicht gehandelt werden kann die SolarWorld-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...