Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Seit über 6 Jahren verzeichnet das Joint-Venture zwischen der Goerner Group in Österreich und der Papacks Sales GmbH in Deutschland innovative Fortschritte in der Verpackungsbranche. Mit Weiterentwicklungen an frei formbaren natürlichen Fasern und recyceltem Altpapier, dem sogenannten Faserguss oder Faserform, zu Verpackungen und insbesondere Verpackungsinlays erzielt nun unser gemeinsames Projekt iPACKING GREEN erste Erfolge. Lange Zeit erreicht diese Verpackungsform zwar ökologische Eigenschaften, dennoch gelingt eine Veränderung abseits der überall bekannten Eierkartons kaum.



Wir haben dieses Potenzial im Fokus gehabt und forcierten sowohl Technik als auch Werkstoff stetig weiter. Zeitweise durch Plastik-Inlays verdrängt, entsteht heute beim Verbraucher ein neues Bewusstsein für Umwelt, Form- und Variantenreichtum. Neue Kaufimpulse entstehen zu einem Drittel durch emotionale Reize einer besonderen Verpackung beim Konsumenten. Wir freuen uns über Basisfunktionen, aber haben unsere Augen auf intelligente Verpackungen gerichtet. Aus diesem Grund optimieren und perfektionieren wir täglich und machen mit iPACKING GREEN Verpackungen bereit für die Zukunft.



Als Erfolg für unsere Entwicklungsphase konnten wir durch diese gemeinsame Weiterentwicklung und Optimierung die 3D-Wrap-Verpackung zum internationalen Patent anmelden. Eine individuelle Verpackung aus natürlichen Rohstoffen ganz ohne Plastik, mit einzigartiger Haptik und Optik.



Vorteile einer nachhaltig, effizienten Verpackung entstehen ab dem ersten Tag der Produktion. Kosteneinsparungen, die hohe Qualität und Innovationen sichern unseren Kunden maximalen Erfolg in allen verpackungsrelevanten Umweltfragen. Geringe bis keinerlei Entsorgungskosten für umweltschonende Materialien sorgen für einen sauberen Verpackungskreislauf.



Einzigartige Verpackungen



Die unverwechselbare Hülle rundum ein Produkt weckt Interesse und bietet exzellente Alleinstellungsmerkmale im Produkt-Dschungel des Handels. Schnelle und intelligente Konfektionierungsprozesse, Produktschutz und die nachhaltige Verwertung bereits benutzter Verpackungen stehen als Gesamtkonzept bei jeder einzelnen Entwicklung im Vordergrund. Durch die Nutzung von Faserform Inlays entsteht ein garantiert einfaches und 100 %-iges Altpapier-Recycling für den Kunden ohne Mehraufwand. Die aufwendige Beseitigung von Plastik-Inlays oder ähnlichem entfällt völlig. Umweltbewusstsein auf einem neuen Niveau.



Natur- oder Recyclingfasern erobern die Verpackungsindustrie - innovative Verpackungen sind auf dem Vormarsch und unterschiedlichste Produktionsindustriezweige wissen unsere ökologische Arbeit zu schätzen. Die Welt befindet sich im Wandel und immer mehr Kunden achten auf die Machart einer Verpackung. Erklärt er diese für sinnvoll, haben Sie als Produkthersteller Ihre Nase im Kampf um Käufer vorne.



Aus diesem Grund haben marktführende Hersteller im Bereich Smartphones, Unterhaltungselektronik und Computer das Potenzial an einer Interesse weckenden Verpackung erkannt und Ihre Verpackungskonzepte mit Gewinn für das Unternehmen und die Umwelt bereits umgestellt.



Detaillierte Informationen, sowie die komplette Auflistung der Vorteile für Umwelt und Kosteneinsparungen produzierender Unternehmen finden Sie unter: www.ipacking-green.com



Im Zuge der diesjährigen Greentec Awards 2017 in Berlin, einem der weltweit größten Umwelt- und Wirtschaftspreise wurde das Gesamtkonzept von iPACKING-GREEN unter die TOP3 gewählt. https://www.papacks.com/blog/greentec-awards-2017-nominierung/



Groener Group



Die Produktionsunternehmen der Goerner Group beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit nachhaltiger Verpackung aus Karton. Bedruckte Verkaufsverpackungen, Faserformteile aus Recyclingkarton oder reinem Zellstoff sind zwei Geschäftsfelder, die stark wachsen. Wir sind davon überzeugt, dass diese nachhaltigen Verpackungen eine logische Alternative zu Kunststoff- und Styroporverpackungen darstellen, aus preislicher ebenso wie auch technologischer Sicht. Zuallererst aus nachhaltiger Sicht.



Papacks Sales GmbH



Verpackungsabfall zerstört nicht nur unsere Umwelt, es kostet Unternehmen Jahr für Jahr Milliarden - alleine für die Produktion von oft unnötigen Wegwerf-Verpackungen. Papacks entwickelt innovative Verpackungen und Konzepte für Unternehmen und deren nachhaltigen und ökologischen Kreislauf der Verpackungen. Wir glauben, dass unser Planet unsere besten Ideen verdient und oft sogar selbst liefert. So sind wir ständig bemüht, auf dieser Basis sowohl wirtschaftlich optimale als auch umweltschützende Lösungen für unsere Kunden und unsere Umwelt umzusetzen. Im Fokus steht bei Papacks der Wunsch, Abfälle zu reduzieren, Plastik zu vermeiden und geschlossene Kreisläufe im Verpackungsprozess zu schaffen, um für Unternehmen einen nachhaltigen Verpackungsablauf herzustellen.



PDF Version: http://ots.de/HYcrH



Online Version: https://www.papacks.com/presse/ipacking-green/



Bildmaterial: https://www.papacks.com/presse/pressedownload/



OTS: PAPACKS Sales GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125522 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125522.rss2



Pressekontakt: Weiter Informationen und Bilddownloads finden Sie auf unserer Internetseite im Pressebereich: www.papacks.com/presse



Im Falle einer Veröffentlichung bitten wir um ein Belegexemplar an folgende Adresse:



PAPACKS Sales GmbH, Presse, Von-Hünefeld-Str. 1, 50829 Köln Ansprechpartner: Manuel Leibrock



E-Mail: presse@papacks.com / Telefon: +49 221 30163006