Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat sich in der vergangenen Woche etwas dynamischer gezeigt als in der Vorwoche. Das Gesamtvolumen legte auf CHF 1.73 Mio. von CHF 1.42 Mio. und die Anzahl der Abschlüsse stieg auf 94 von 87. Der ZKB KMU-Index verlor hingegen 0.4% auf 1'369.63 Zähler. Nach wie vor fehlten Impulse für grössere Kursbewegungen, so die ZKB. An der Nachrichtenfront blieb es denn auch ausgesprochen ruhig.

Die grössten Anteile zum Gesamtvolumen gab es von WWZ (CHF 123'350) und NZZ (CHF 105'000). Zu beiden Unternehmen gab es jedoch keine Neuigkeiten.

Nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen gab es einige Transaktionen in den Aktien von Precious Woods. Der rapportierte Halbjahresgewinn konnte dem Titel kaum Schwung verleihen. Der Nettoumsatz der Gruppe stieg in der ersten Jahreshälfte um 7.5% auf EUR 22.5 Mio. Unter dem Strich lag der Nettogewinn bei EUR 0.3 Mio nach einem Verlust von EUR 0.4 Mio.in der Vorjahresperiode.

Einziger Gewinner waren in der vergangenen Handelswoche die Titel der acrevis Bank (+0.7%). Das Finanzinstitut wird am 30. August seinen Semesterbericht veröffentlichen.

Auf der Verliererseite brachen Klosters-Madrisa Bergbahnen ...

