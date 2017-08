Basel - Die Konsumentenschulden in den US steigen absolut auf ein neues Hoch, aber relativ zum Bruttoinlandsprodukt bleiben sie stabil, so Adolfo Laurenti, Global Economist bei der Bank J. Safra Sarasin AG. Einige Exzesse seien offensichtlich in Studenten- und Auto-Darlehen. Die Schulden könnten sich in der Zukunft negativ auf die Konsumausgaben auswirken.

