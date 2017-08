BERLIN (dpa-AFX) - Im Fall der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin wird sich der vorläufige Gläubigerausschuss Insidern zufolge an diesem Mittwoch zu seiner konstituierenden Sitzung treffen. Das erfuhren die Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX am Dienstag aus dem Umfeld der Verhandlungen um den Verkauf des Unternehmens. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Noch offen ist, ob und welche Entscheidungen in der Sitzung getroffen werden könnten. Air Berlin hatte am Freitag mit der Lufthansa konkrete Gespräche über die Übernahme von Teilen des Fluggesellschaft aufgenommen. Als weitere Interessenten gelten Easyjet und die Thomas-Cook-Tochter Condor.

Die deutsche Fluglinie Tuifly des weltgrößten Reisekonzerns Tui ist zudem an einer Lösung für die Flugzeuge und Besatzungen interessiert, die sie seit Jahren an Air Berlin und inzwischen an deren Tochter Niki verleast hat. Tui-Chef Fritz Joussen hatte schon 2016 versucht, Tuifly in ein Ferienflieger-Bündnis mit Niki einzubringen und dabei auch die Mehrheit an Tuifly abzugeben. Der Deal war jedoch vor gut zwei Monaten geplatzt./brd/stw/fbr

