Aktuelle Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des Gläubigerschutzverbandes KSV 1870 bestätigen günstige Prognosen der heimischen Wirtschaftsforscher. "Der Optimismus ist da, die Umsätze steigen an, der Ausblick ist gut", sagte KSV-Vorstand Ricardo-Jose Vybiral am Dienstag vor Journalisten in Wien. "Auch mit der Zahlungsmoral ...

Den vollständigen Artikel lesen ...