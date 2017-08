Bad Marienberg - BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) hat den nächsten Meilenstein für ihren neuesten fungiziden Wirkstoff Revysol® erreicht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Unternehmen hat das regulatorische Dossier zur Zulassung des BASF-Fungizids bei den Behörden in den USA, Kanada und Mexiko eingereicht. Revysol ist ein innovatives und hochwirksames Fungizid aus der chemischen Wirkstoffklasse der Triazole. Dessen Markteinführung wird die führende Position der BASF bei Fungiziden weiter stärken. Im Laufe dieses Jahres wird die weltweite Registrierungsinitiative in wichtigen Märkten Asiens weitergehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...