Frankfurt - Fast so schnell wie die Ölpreise am Freitag gestiegen waren, gaben sie die Gewinne gestern größtenteils wieder ab, so die Analysten der Commerzbank.Brent und WTI seien zeitweise um mehr als 2 Prozent gefallen, hätten seither einen Teil der Verluste aber wieder wettgemacht. Brent handle aktuell bei 52 USD je Barrel, WTI bei 47,60 USD je Barrel. Die Preisdifferenz zwischen Brent und WTI habe sich auf mehr als 4 USD je Barrel ausgeweitet, das höchste Niveau seit September 2015. Eine Erklärung hierfür könnte das unterschiedliche Verhalten der Finanzanleger sein. Diese hätten in der Woche zum 15. August ihre Netto-Long-Positionen bei Brent um weitere 13,8 Tsd. auf 431,1 Tsd. Kontrakte ausgebaut. Das sei der sechste Aufbau in den letzten sieben Wochen und das höchste Niveau seit fünf Monaten gewesen. Seit Ende Juni hätten sich die Netto-Long-Positionen mehr als verdoppelt. Im Gegensatz dazu sei es bei WTI in den letzten beiden Berichtswochen zu einem merklichen Abbau der spekulativen Netto-Long-Positionen um 20,6 Tsd. auf 269,3 Tsd. Kontrakte gekommen.

