THYSSENKRUPP AG

Liebe Trader, Seit den aktuellen Jahreshochs von 27, 05 Euro als Anfang Juli dieses Jahres steckt das Wertpapier von Thyssen Krupp in einem kurzfristigen Abwärtstrend fest und markierte bereits ein erstes Verlaufs die um 24, 34 Euro. Nach einer kurzfristigen Erholung an die obere Trendkanalbegrenzung nahmen sich deren dem Wertpapier wieder an und drückten es seit Beginn dieser Handelswoche wieder an den gleiten Durchschnitt immer 50 abwärts. Setzt man nun den allgemeinen Zählalgorithmus eines 1-2-3-Lows ... (Rafael Müller)

