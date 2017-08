Wiesbaden (ots) - Mit dem Actionthriller ATOMIC BLONDE (Start: 24. August) gelingt Regisseur David Leitch eine stilistisch und inszenatorisch beeindruckende Verfilmung der Graphic Novel "The coldest city". Erzählt wird von einem Krieg der Agenten im Jahr 1989, kurz vor dem Ende des Kalten Krieges und der Maueröffnung und aus Sicht einer britischen MI6-Agentin (Charlize Theron). Sie soll einen russischen Doppelagenten, der eine Namensliste memorisiert hat, aus Ost- nach Westberlin bringen und gerät dabei unversehens zwischen die Fronten in einem Spiel, das auch für die Verantwortlichen nicht mehr durchschaubar ist. Die fünfköpfige Expertenrunde empfiehlt den Film innerhalb des Actiongenres mit dem höchsten Prädikat "besonders wertvoll" und schreibt in ihrer Begründung: "ATOMIC BLONDE ist ein packend inszenierter, weiblich zentrierter Actionthriller, der mit überzeugender Besetzung, eindrucksvoller Actionchoreographie und stringenter Dramaturgie zugleich als Meilenstein des Agentenfilms gelten kann. Zugleich vermittelt er eine interessante Interpretation der Umbruchsphase des Jahres 1989."



Familie Wünschmann hat Familienprobleme wie andere auch. Die Geschwister streiten sich ständig, der Vater wird an der Arbeit voll beansprucht und die Mutter wünscht sich ein harmonischeres Familienleben. Als dann die Hexe Baba Yaga auftaucht und die Familienmitglieder in Monster verwandelt, bekommen alle zunächst einen Riesenschreck. Doch um diesen Fluch wieder loszuwerden, muss die ganze Familie wohl oder übel zusammenhalten. Und das ist ja nicht die schlechteste Lösung. Mit HAPPY FAMILY (Start: 24. August) gelingt Regisseur Holger Tappe ein großer Animationsspaß für die ganze Familie und damit eine gelungene Umsetzung der gleichnamigen Romanvorlage des Bestsellerautors David Safier. "Der Familien-Animationsfilm HAPPY FAMILY weist einen hohen Unterhaltungswert auf, der sich wie ein mehrfach codierter Themenpark basierend auf David Safirs satirischem Roman entfaltet." Die FBW-Jury verleiht dem Film das Prädikat "wertvoll".



Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten "wertvoll" und "besonders wertvoll" aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.



Prädikatsfilme vom 24. August 2017



