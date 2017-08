Köln (ots) -



Gleich zweimal geht Moderator Marco Schreyl für das WDR Fernsehen in diesem Spätsommer auf Wandertour: am 25. August zusammen mit Schauspielerin Sonya Kraus durch den Birgeler Urwald und am 1. September mit Fußballtrainer Thorsten Legat über die Via Adrina. Beide Strecken zählen zu den schönsten Tageswanderungen in Nordrhein-Westfalen.



Auf den Wanderungen stellt Marco Schreyl nicht nur seine persönlichen Lieblingswege vor, sondern spricht mit seinem Gast über Erlebnisse und Erinnerungen aus Kindheit, Beruf und Familie - intensive Gespräche auf rund 20 Kilometer, die in einem TV-Studio wohl kaum zustande kämen. Dabei begleiten ihn gleich fünf Kamerateams - zu Fuß, aus der Luft und auf Reifen. "Die aufwendige Technik ermöglicht dem Zuschauer, so nah bei den Wanderern zu sein, dass Höhen und Tiefen jeder Wanderung miterlebt und mitgefühlt werden können", sagt WDR-Redakteur Philipp Bitterling.



In der ersten Folge, die am 25. August ab 21 Uhr im WDR Fernsehen zu sehen ist, wandert Marco Schreyl gemeinsam mit der Schauspielerin und Autorin Sonya Kraus im Birgeler Urwald am Niederrhein. Die 15 Kilometer lange Strecke gilt als landschaftlich abwechslungsreich und bietet für die Region unerwartet steile Passagen. Sonya Kraus und Marco Schreyl überqueren unter anderem Relikte des Westwalls, der an dieser Stelle besonders lange umkämpft wurde.



In der zweiten Folge am 1. September geht es dann zusammen mit dem ehemaligen Bundesligaspieler und Fußballtrainer Thorsten Legat über die Via Adrina. Auf 20 Kilometer Länge erstreckt sich bei Bad Berleburg das Edertal. Das ständige Auf und Ab ist selbst für die beiden sportlichen Wanderer ziemlich anstrengend. Mit erschöpften Beinen müssen Thorsten Legat und Marco Schreyl die steilen Hänge rund um Arfeld hinter sich bringen und einige dicke Felsen umklettern.



WDR Fernsehen, Freitag, 25. August 2017, 21.00 - 21.45 Uhr WDR Fernsehen, Freitag, 1. September 2017, 21.00 - 21.45 Uhr



Redaktion: Philipp Bitterling, Katja Banse



