Wie wird eigentlich Fernsehen gemacht? Diese Frage beantwortet der SWR beim großen SWR Fernsehen Familienfest am Sonntag, 3. September, vor dem Karlsruher Schloss. Von 12 Uhr an können die Gäste hinter die Kulissen verschiedener Fernsehproduktionen blicken, sich an Spiel- und Erlebnisstationen vergnügen und mit Musik, Show und Comedy unterhalten lassen. Sowohl auf den Bühnen als auch in der Programmwelt für die ganze Familie tummeln sich die Moderatorinnen und Moderatoren beliebter SWR Fernsehsendungen und stehen für Fragen, Fotos oder Autogramme zur Verfügung. In der Erlebniswelt gibt es für alle Generationen diverse Mitmach-Aktionen. Musikalische Höhepunkte sind die Auftritte von Max Giesinger und Beatrice Egli. Karten im Vorverkauf gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Eintrittspreise sind familienfreundlich: Erwachsene zahlen 10 Euro, Kinder bis einschließlich 13 Jahre haben freien Eintritt. Mit einem Ticket für das SWR Fernsehen Familienfest ist auch der Besuch in der Sammlungsausstellung im Badischen Landesmuseum frei.



Jede Menge Spaß in der Erlebniswelt



Ganz schön was los ist in der Erlebniswelt für die ganze Familie. Die SWR Festpartner haben sich viel einfallen lassen: Egal ob auf der KSC-Hüpfburg, beim AOK Speed Stacking oder bei den Laufspielen von Intersport - Mitmachen lautet die Devise! Sportlich geht es auch beim Torwandschießen der Sparda-Bank, beim Armbrustschießen des Erlebnisparks Tripsdrill, bei der Sensapolis-Reaktionswand und beim "Hau den Lukas" der Staatlichen Schlösser und Gärten zu. Und zur Entspannung gibt es eine Massage beim Deutschen Verband für Physiotherapie. Auch die Familienorte am Bodensee bieten ein tolles Programm: Hier kann geangelt, gepflanzt und gebastelt werden. Holzkreisel-Bauen bietet das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof an und bei der Dorotheenhütte Wolfach steht Keramikmalen auf dem Programm. Vielfältige Aktionen für Kinder haben auch KTG Karlsruhe Tourismus GmbH und die Karlsruher Kunsthalle im Gepäck. Die perfekte Frisur zum Fest stylt die Landesgartenschau Lahr 2018. Fortuna dreht das Glücksrad beim Badeparadies Schwarzwald und die Badischen Neuesten Nachrichten bieten Unterhaltung und Information: "Heimat erfühlen" heißt das kreative Gewinnspiel für große und kleine Gäste und natürlich ist auch "Chefreporter" BeNNi mit dabei. Wer möchte, kann sich in schicken Oldtimern der Retro Messen fotografieren lassen oder sich beim Autotechnikmuseum Sinsheim in Technikgeschichte vertiefen. In der ADAC-Verkehrswelt informieren sich Jugendliche über Unfallprävention und auf dem Kinderfahrrad-Parcours des ADFC Kreisverbands Karlsruhe üben kleine Radler das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Wie es sich anfühlt, wenn die Mobilität im Alter nachlässt, zeigt der Alterssimulationsanzug der Deutschen Rentenanstalt. Essen und Trinken dürfen an einem solchen Tag natürlich nicht zu kurz kommen. Der Wilmershof aus Titisee-Neustadt lockt mit selbstgemachtem Eis aus frisch gemolkener Biomilch und Schlör Bodensee Fruchtsaft lädt zur Saftverkostung ein. Auch im dm-Kinderland kann man sich an der Bio-Saftbar stärken und dann mit frischen Kräften im Sinnesparcours Wasser zum Springen bringen und Klang in Schriftzeichen umsetzen. Auch der riesige Kreativbereich mit einer tollen Fotoaktion sorgt für Spaß.



Fernsehen hautnah erleben in der Programmwelt Wer immer schon einmal wissen wollte, wie Fernsehen gemacht wird, hat beim SWR Fernsehen Familienfest viele Möglichkeiten, den Stars und Machern bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen. Vor den Augen der Zuschauer werden Sendungen produziert, wie etwa das beliebte SWR Kochduell "Marktfrisch". Zudem sind zahlreiche Moderatorinnen und Moderatoren vor Ort und stellen sich den Fragen ihres Publikums - darunter Florian Weber, Sonja Faber-Schrecklein, Tatjana Geßler, Martin Seidler, Jürgen Hörig, Anna Lena Dörr, Michael Kost und Jens Hübschen. Inspiriert von so vielen Profis, können die Besucher ihrer Lieblingsmoderatorin und ihrem Lieblingsmoderator nacheifern und in der Nachrichten- Wetterreporter- sowie Sportreporterwerkstatt sogar selbst vor der Kamera stehen. Vom "Tigerentenclub" sind die Moderatoren Johannes Zenglein und Muschda Sherzada dabei, die eine lustige Mitmach-Show rund um die getigerte Ente präsentieren. Und wer denkt, mehr geht nicht, der hat sich getäuscht: Ob Aufklärung über Fake News, Kindernetz oder Ausbildungsberufe beim SWR - beim SWR Fernsehen Familienfest gibt es viel zu entdecken.



Vielfältiges Programm auf zwei Bühnen



Auf zwei Bühnen erwartet die Gäste des SWR Fernsehen Familienfest den ganzen Tag über ein abwechslungsreiches Programm - Stephanie Haiber empfängt ihre Gäste auf der Programmbühne und Florian Weber präsentiert das Programm auf der Showbühne. Für beste Unterhaltung sorgen die Comedians Christian "Chako" Habekost ("Weeschwie'sch-Män") und Özcan Cosar. "Chako" setzt sich intensiv mit seiner heimatlichen Kurpfälzer Mundart auseinander, Özcan Cosar nimmt die deutsch-türkischen Befindlichkeiten unter die Lupe. Informativ wird es bei den Talks und Shows mit den bekannten Moderatoren, Schauspielern und Köchen aus dem SWR Fernsehen. Und der Europa-Park Rust gibt Einblicke in seine mitreißenden Shows. Die musikalischen Stars des Festes sind Beatrice Egli und Max Giesinger, der sich bei der Fußball-EM 2016 mit "80 Millionen" in die Herzen aller Fußballfans sang. Bevor Giesinger gegen 19 Uhr die Bühne betritt, dürfen sich Schlagerfreunde auf Beatrice Egli freuen. Die 28-jährige Schweizerin veröffentlichte im Februar 2017 ihre neueste Single "Federleicht" aus ihrem aktuellen Studioalbum "Kick im Augenblick" (2016).



Den Abschluss des SWR Fernsehen Familienfestes bildet die abendliche Lichtbespielung der Fassade des Karlsruher Schlosses im Rahmen der "Schlosslichtspiele Karlsruhe".



