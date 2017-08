Wittenberg (ots) - Sich in Amerika das Ja-Wort geben - für viele Brautpaare aus Europa eine beliebte Traumhochzeit. Neben Hochzeiten in Las Vegas und New York City sind nun auch auf Hawaii besondere Zeremonien buchbar. Ab sofort bietet der USA-Spezialist FAIRFLIGHT Touristik genau solche Programme an: "Heiraten auf Hawaii" ist sogar ohne Sprachbarriere möglich.



"Den Bund fürs Leben bei einer wunderschönen hawaiianischen Hochzeit schließen. Mit einer deutschsprachigen Betreuung und auf Wunsch auch bei einer deutschen Trauungszeremonie - das ist nun auf Oahu, Maui und Hawaii Island (Big Island) möglich", erklärt Geschäftsführer Kristian Lehmann.



Der persönliche deutschsprachige Hochzeitsplaner koordiniert die Arrangements für die Hochzeit und ist bereits vor der Anreise Ansprechpartner bei allen Fragen. Er findet zusammen mit dem Brautpaar den perfekten Strand für die Trauungszeremonie und kümmert sich um die für eine Strandhochzeit notwendige Strandgenehmigung und Haftpflichtversicherung. Das Hochzeitspaar kann zwischen der ursprünglichen hawaiianischen Zeremonie (nicht religiös), einer christlichen Zeremonie oder einer traditionellen Trauung mit hawaiianischen Elementen wählen.



FAIRFLIGHT Touristik bietet die Hochzeitspakete auf Hawaii bereits ab 799 Euro pro Person an, stellt aber auch nach den Wünschen des Brautpaars individuelle Packages mit Zusatzleistungen wie Fotografen, Hochzeitsalbum, Blumen, Musik, Friseur oder Hochzeitstorte zusammen. Diejenigen, die direkt im Anschluss an die Hochzeit ihren Honeymoon verbringen möchten, können über FAIRFLIGHT Anschlussprogramme buchen. Weitere Infos unter www.fairflight.de/specials/hochzeitsreisen/heiraten-auf-hawaii.



Weitere Informationen und Buchungen in jedem Reisebüro, unter www.fairflight.de sowie telefonisch unter 0800 / 555 35 35 (gebührenfrei).



