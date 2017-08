Frankfurt - Der EUR/USD-Wechselkurs ist wieder über 1,18 gestiegen, wovon Gold allerdings nicht profitiert, so die Analysten der Commerzbank.Es falle heute Morgen auf rund 1.285 USD je Feinunze. In Euro gerechnet koste Gold 1.090 EUR je Feinunze.Die Schweiz habe im Juli gemäß Daten der Zollbehörde nur 120 Tonnen Gold exportiert. Nicht einmal die Hälfte davon sei nach Asien verschifft worden, was die schwache Goldnachfrage in der Region bestätige. In den Monaten davor habe der Anteil noch bei 70% bis 80% gelegen. Die Goldexporte nach Indien seien weiter deutlich auf nur noch 21,1 Tonnen gefallen, den niedrigsten Wert in diesem Jahr. In Indien sei zum 1. Juli eine Mehrwertsteuer auf Goldkäufe eingeführt worden, was dort offensichtlich zu Kaufzurückhaltung geführt habe. Sogar deutlich stärker seien die Ausfuhren nach China und Hongkong auf zusammen nur noch 34,4 Tonnen zurückgegangen.

