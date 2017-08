Warum benötigt die Industrie eigentlich eine einheitliche Datenschnittstelle? Patrick Bruder, B&R: Die Anforderung kommt von unseren Kunden, den Maschinenbauern. Die haben das Problem, dass sie mehrere Maschinen oder Maschinenteile zusammenschließen müssen. Und da hilft eine standardisierte Schnittstelle natürlich. Diese werden wahrscheinlich von ihren Kunden, also den Anwendern, dazu angehalten, da sie Schwierigkeiten damit haben, ein Dosiergerät sowohl bei Maschine A als auch bei Maschine B anzuschließen - und zwar unabhängig davon, welche Steuerung in der Maschine läuft.

Aber was hat sich geändert? Früher haben die Kunststoffverarbeiter doch auch einfach eine Anlage beim Maschinenbauer bestellt und ihre Materialförderung oder ihr Dosiergerät angeschlossen. Sebastian Sachse, B&R: Stimmt. Darum haben sie heute viele verschiedene Systemlösungen in ihren Werkhallen, die verschiedene Sprachen sprechen. In Zeiten der Digitalisierung reden wir aber davon, dass wir die Systeme alle miteinander nahtlos verbinden. Wenn Systeme aber alle eine unterschiedliche Sprache sprechen, ist das ein Problem. Deswegen versuchen wir gemeinsam mit VDMA und ...

