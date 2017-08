Berlin (ots) -



Der Vorstand des AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen e.V.) hat Hans-Georg Hoffman einstimmig in den Beirat des AKG berufen. Dazu erklärte AKG-Geschäftsführer Kai Christian Bleicken: "Mit Hans-Georg Hoffmann gewinnt der AKG eine Persönlichkeit, die sich sowohl als Jurist, wie als erfolgreicher Unternehmensführer, aber auch im Bereich der Gesundheits- und Arzneimittelpolitik in der pharmazeutischen Verbändelandschaft einen Namen gemacht hat. Jahrzehnte lang prägte er als erfahrener Rechtsanwalt das Pharmarecht. Wir freuen uns dieses Wissen nun in unserem hochkarätig besetzten AKG-Beirat nutzen zu können."



Hans-Georg Hoffmann war bis zur seiner Pensionierung zunächst von 1982 bis 2011 als Geschäftsführer der Firma M.C.M. Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH in Köln und dann in gleicher Position bei Steiner Deutsche Arzneimittelgesellschaft mbH & Co. KG, Berlin, tätig. Der in Köln lebende Jurist engagierte sich von 1980 bis 2009 im Rechtsausschuss des Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller BAH) - von 1983 als Vorsitzender - und von 1986 bis 2005 im Rechtsausschuss des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie (BPI). Von 2003 bis 2013 war Hoffmann Mitglied des Vorstandes des BAH, von 2005 bis 2013 als Vorstandsvorsitzender. Weitere Einzelheiten wie Lebenslauf und Foto auf Anfrage.



Der mit hochkaratigen Persönlichkeiten des Gesundheits- und Sozialwesens besetzte Beirat berät und unterstützt Vorstand und Geschäftsstelle des AKG.



