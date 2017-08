Die digitale Währung Bitcoin kennt gerade keine Grenzen mehr, nachdem letztes Wochenende ein Allzeithoch von 4183,30 US-Dollar erreicht werden konnte.



Seit Mitte Juli wurde diskutiert, ob Bitcoin in zwei separate Währungen aufgeteilt werden könnte. Zur selben Zeit konnte die Kryptowährung ihren Wert aber mehr als verdoppeln. Alleine in diesem Jahr hat sich der Kurs vervierfacht und in den letzten zwei Jahren konnte einen Kursgewinn von 1500 % realisiert werden.

Die Erklärung

Warum sind alle so bullisch in Bezug auf eine Währung, die von keiner Regierung unterstützt wird? Zuerst einmal sorgte der Split in zwei Währungen, Bitcoin und Bitcoin Cash, dafür, dass sich ...

