Wiesbaden - Der Fonds DKO-Renten Spezial (ISIN LU0386792104/ WKN A0Q9CB) wird nach einem strukturierten, leicht nachvollziehbaren und transparenten Investmentprozess gemanagt, so die Experten der TELOS GmbH.Der Rentenfonds sei auf internationale Unternehmensanleihen jeglicher Bonität ausgerichtet. Es bestehe jedoch eine klare Fokussierung auf den europäischen Raum und in auf Euro denominierte Anleihen (fixed, variabel). Gleichwohl würden Chancen in den Emerging Markets genutzt. Dies gelte auch für in auf USD denominierte Anleihen. Der Fokus auf Europa werde durch das Hedgen von Fremdwährungspositionen unterstrichen.

Den vollständigen Artikel lesen ...