Frankfurt am Main - Derzeit sind Bitcoin und weitere digitale Währungen in aller Munde - doch werden diese sogenannten Kryptowährungen Gold nicht als sicheren Hafen für Anleger ersetzen, so die Experten von VanEck."Wir erkennen das Potenzial der Blockchain-Technologie, halten es aber für ausgeschlossen, dass die zunehmende Nachfrage nach Kryptowährungen einen Einfluss auf den Gold-Markt nehmen wird", sage Joe Foster, Portfoliomanager und Stratege für die Gold-Fonds von VanEck. Dem Experten zufolge seien sich beide Asset-Klassen zwar auf dem ersten Blick ähnlich, würden aber bei genauerer Betrachtung unterschiedliche fundamentale Charakteristiken aufweisen.

