Durch den Einsatz von Textilbeton werden vorgehängte, hinterlüftete Betonfassaden immer populärer. Die nicht-metallischen Bewehrungen der Fa. solidian erlauben dünnste Fassadenplatten zwischen 15 und 30mm und Formate von 10 bis 15m². Ermöglicht wird dies durch nicht-metallische Hochleistungsbewehrungen aus Carbon- und Glasfasern, die von solidian entwickelt wurden.



Die richtige Auswahl der Bewehrungen treffen die Bauingenieure von solidian und erstellen statische Berechnungen. Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für vorgehängte hinterlüftete Fassaden ist beim DIBt beantragt und soll Ende 2018 erteilt werden. Bis zur Erteilung werden Vorhangfassaden durch Zustimmungen im Einzelfall bauaufsichtlich geregelt - die Experten von solidian unterstützen hier, insbesondere durch eine Vielzahl von vorliegenden Versuchsergebnissen.



Die Kompetenz von solidian liegt in der Herstellung von ebenen Bewehrungen bis hin zu Freiformflächen. Dies ermöglicht den Architekten neue, kreative Formen und großformatige Fassaden mit wenigen Fugen zu entwerfen. Neben den Formen kann der Architekt mit Farben und Oberfläche spielen. Die Gesamtheit der Varianz macht die Textilbeton- Vorhangfassade zu einer attraktiven Anwendung für die Außenhaut von jeglichen Gebäuden.



Auch für die Investoren bietet die Betonvorhangfassade enorme Vorteile. Zweifelsohne kann durch die gestalterischen Möglichkeiten ein individuelles optisches Erscheinungsbild erreicht werden. Aber auch wirtschaftliche Aspekte wie Raumgewinn, Einsparung von Ressourcen und Energie, Erhöhung der Lebensdauer der Fassade etc. sprechen für eine schlanke, filigrane Betonvorhangfassade. Die Betonfertigteilwerke haben Vorteile durch Materialeinsparung, der Reduzierung der Transportkosten und im Handling.



Inzwischen wurde eine Vielzahl von Betonvorhangfassaden mit solidian Bewehrungen in Europa und USA realisiert. Jedes Bauwerk wurde durch die Freiheitsgrade der nicht-metallischen Bewehrung einzigartig gestaltet. Neben der individuellen Gestaltung besteht natürlich auch die Möglichkeit, die Außenhaut mit einem einfachen, kleinformatigen Raster zu erstellen und die Vorteile der hochwertigen Betonfassadenplatten zu nutzen.



solidian ist der führende Anbieter von textilen Bewehrungen für den Betonbau. Beim Bauen mit Textilbeton kommen Carbon-, Glas- oder Basaltfasern anstatt Stahl zum Einsatz, so dass eine korrosionsfreie, leichte und dauerhafte Bauweise möglich ist. Das Material erlaubt neuartige architektonische Konstruktionsformen bis hin zu Freiformflächen. Baufällige Betonkonstruktionen können durch Textilbeton dauerhaft saniert werden. solidian bringt die Technologie voran und produziert Bewehrungen in eigener Fertigung. Gemeinsam mit Partnern werden innovative Betonbauteile und Anwendungsmöglichkeiten realisiert.



