Berlin (ots) - Seit Jahren wird nunmehr über die Reformnotwendigkeiten der Agenda-Politik der letzten 15 Jahre diskutiert, ohne dass bisher entsprechende Konsequenzen gezogen worden wären. Tatsächlich ist der Handlungsdruck enorm: Die Sozial- und Arbeitsmarktreformen seit der Jahrtausendwende haben zu großen gesellschaftlichen Verwerfungen und einem heute tief gespaltenen Arbeitsmarkt geführt.



Unter dem Titel "Mut zur Korrektur" legt der Paritätische Gesamtverband jetzt einen 15-Punkte-Plan für eine umfassende Reform der Arbeitsmarktpolitik vor.



Die Pressekonferenz anlässlich der Präsentation des Konzeptes findet statt



am Donnerstag, 24. August 2017, 10 Uhr im Hotel Albrechtshof Albrechtstraße 8, 10117 Berlin (Mitte) Raum "Jochen Klepper"



Podiumsteilnehmende sind:



- Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes - Tina Hofmann, Referentin für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik beim Paritätischen Gesamtverband



Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an: pr@paritaet.org.



OTS: Paritätischer Wohlfahrtsverband newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53407 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53407.rss2



Pressekontakt: Gwendolyn Stilling, Pressesprecherin Telefon: 030 24636-305, e-Mail: pr@paritaet.org