Das Prinzip der Triangulation, die geometrische Vermessung mit Hilfe von Dreiecksbeziehungen, ist bereits seit der Antike bekannt. Im 18. Jahrhundert hat sich diese Methode zur Landvermessung in Europa durchgesetzt. Aber auch in deutlich kleinerem Maßstab - in der Oberflächenmesstechnik - ist das Verfahren anwendbar: Dazu wird ein Laserstrahl auf ein Messobjekt fokussiert. Eine unter einem festen Winkel zum Laserstrahl geneigte, ortsauflösende Sensorzeile detektiert die diffuse Reflexion an der Oberfläche. Ändert sich der Abstand zwischen Sensor und Messobjekt so ändert sich auch der Winkel, unter dem das reflektierte Licht auf die Sensorzeile fällt, und damit auch die Position des reflektierten Lichts auf der Sensorzeile. Über die Winkelbeziehungen im Dreieck lässt sich der Abstand zwischen Sensor und Oberfläche des Messobjekts berechnen.

Das Messprinzip kann auch auf zwei Dimensionen ausgedehnt werden, indem der Laser anstatt zu einem Punkt zu einer Linie fokussiert wird - das Verfahren heißt dann Laser-Linien-Triangulation. Als Sensor dient dabei ein zweidimensionales Sensorelement statt einer Sensorzeile. Unter dem Winkel, aus dem das Sensorelement die Oberfläche betrachtet, ergibt sich aus der geraden Laser-Linie ein Profil der Oberfläche - man spricht daher auch von Laser-Profil-Sensoren. Dieses Oberflächenprofil lässt sich aus den Intensitätswerten des reflektierten Lichts, das auf das ortsempfindliche Sensorelement trifft, berechnen. Will man noch die dritte Dimension hinzunehmen, so kann das Messobjekt senkrecht zur Laserlinie beziehungsweise der Profilsensor über das Messobjekt bewegt werden. Der Sensor wird so zum 3D-Laser-Profil-Scanner und kann auf diese Weise ein dreidimensionales Bild der Oberfläche erstellen. Mit diesem Verfahren können Messgenauigkeiten bis in den Submikrometerbereich erreicht werden.

Einflussfaktoren bei der Laser-Triangulation

Die Leistungsfähigkeit eines solchen Laser-Profil-Scanners hängt von vielen Faktoren ab. Ideal ist es, wenn alle wesentlichen Komponenten - also die Laserquelle, die Optik zum Fokussieren der Laserlinie, die Empfangsoptik, und das Sensorelement - in ...

