Wiesbaden (ots) - 558 000 Elektrofahrräder mit einer Leistung von bis zu 250 Watt wurden im Jahr 2016 nach Deutschland importiert. Der Wert dieser Einfuhren betrug 468 Millionen Euro. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, entsprach das einer mengenmäßigen Steigerung um 50 % gegenüber 2015. Der Durchschnittswert eines eingeführten E-Bikes lag bei 839 Euro. Mit 127 000 Stück (23 %) lieferte Ungarn die meisten Elektrofahrräder nach Deutschland.



242 000 Elektrofahrräder wurden im Jahr 2016 aus Deutschland exportiert, das waren 100 000 E-Bikes mehr als im Vorjahr. Der Gesamtwert dieser Ausfuhren betrug 307 Millionen Euro. Die exportierten Elektrofahrräder waren mit durchschnittlich 1 266 Euro je Rad deutlich teurer als die importierten E-Bikes. Hauptabnehmer waren die Niederlande mit 72 000 Stück im Wert von 91 Millionen Euro.



