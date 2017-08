Frankfurt - Nach Stahl führt die SHFE in Shanghai ab morgen auch bei Zink Restriktionen im Futures-Handel ein, um so die Spekulation einzudämmen, so die Analysten der Commerzbank.So werde für Spekulanten, die die Oktober- und November-Kontrakte handeln würden, eine Positionsobergrenze von 2.000 Kontrakten eingeführt. Ebenso würden die Transaktionsgebühren für Day-Trader verfünffacht. Der Zinkpreis an der SHFE reagiere auf diese Nachrichten bislang aber nur mit geringen Abschlägen.

