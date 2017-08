Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstagmittag freundlich. Der Schwung aus der Eröffnungsphase ist allerdings abhanden gekommen. Einen gewissen Anteil daran hat die gemäss Börsenkapitalisierung wichtigste Aktie Nestlé, die ihre frühen Gewinne zu einem grossen Teil eingebüsst hat. Wie zudem ein Händler anmerkte, sei die übergeordnete Stimmung auch eher von Vorsicht geprägt. Einerseits sei dies auf die am Donnerstag beginnende Notenbankkonferenz im US-amerikanischen Jackson Hole zurückzuführen, von der sich die Investoren Hinweise erhoffen, was die Währungshüter gegen die hartnäckig tiefe Inflation noch zu tun gedenken.

Zudem herrsche nach wie vor grosse Unsicherheit gegenüber der Trump-Administration, nachdem diese zuletzt viel Vertrauen am Markt eingebüsst habe. Enttäuschende Konjunkturdaten aus dem Euroraum (ZEW in Deutschland) hätten daneben das Aufwärtspotential an den Aktienmärkten beschränkt, obwohl nach der jüngst enttäuschenden Entwicklung und dem nach wie vor intakten Umfeld für Dividendenpapiere eine stärkere Erholung angezeigt wäre, hiess es weiter.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 12 Uhr 0,56% auf 8'933,97 Punkte, das Hoch aus dem frühen Handel liegt etwa 25 Punkte höher. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt 0,58% auf 1'426,09 Zähler und der breite Swiss Performance ...

