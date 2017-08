Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.430,00 +0,08% +8,66% Euro-Stoxx-50 3.438,85 +0,45% +4,51% Stoxx-50 3.044,43 +0,51% +1,13% DAX 12.142,32 +0,63% +5,76% FTSE 7.364,57 +0,62% +3,10% CAC 5.108,18 -0,12% +5,06% Nikkei-225 19.383,84 -0,05% +1,41% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,41 -11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,38 47,37 +0,0% 0,01 -16,9% Brent/ICE 51,73 51,66 +0,1% 0,07 -11,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.286,85 1.291,23 -0,3% -4,38 +11,8% Silber (Spot) 17,02 17,02 +0,0% +0,00 +6,9% Platin (Spot) 973,40 983,50 -1,0% -10,10 +7,7% Kupfer-Future 3,00 2,98 +0,6% +0,02 +18,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Aktienkurse an der Wall Street dürften am Dienstag zum Start ihre Vortagesgewinne noch etwas ausbauen. Teilnehmer sagen, das Notenbankertreffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt, verdränge zunehmend die politischen Themen. Von dort hatte es Belastungen gegeben, einmal wegen des Nordkorea-Konflikts, dann wegen der innen- und wirtschaftspolitischen Verwerfungen in der Regierung von US-Präsident Donald Trump. "Es gab Ängste, dass der Ausverkauf der Vorwoche noch andauert angesichts der Unsicherheit um die Trump-Administration und der Sorgen wegen des Manövers Südkoreas und der USA", sagt Marktstratege David Morrison von Spread Co. Stattdessen nutzten die Anleger aber offenbar die gesunkenen Kurse zum Einstieg. Dabei dürfte der Umsatz sommerlich niedrig bleiben, gerade im Vorfeld von Jackson Hole, aber auch weil es keine Konjunkturdaten gibt, von denen Impulse ausgehen könnten.

Am Aktienmarkt dürfte ein enttäuschender Ausblick die Titel von Nordson unter Druck setzen. Zwar hatte der Maschinenbauer in seinem dritten Geschäftsquartal nach eigenen Angaben bei Umsatz und Gewinn Rekordzahlen geschrieben und damit auch die Erwartungen des Marktes übertroffen, doch stellte Nordson für das laufende Quartal ein Ergebnis je Aktie in Aussicht das deutlich unter der bisherigen Konsensschätzung der Analysten lag. Vor Börsenstart wird noch Medtronic mit ihrem Zahlenausweis aufwarten, nach Börsenschluss folgen Salesforce.com und Intuit.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schnäppchenjäger sorgen laut Händlern an den europäischen Börsen für steigende Kurse. "Aktien bleiben erste Wahl", sagt Philipp van Hove, Fondsmanager bei Hansa-Invest. "Mit Aktien wird sich auch in den kommenden Monaten voraussichtlich gutes Geld verdienen lassen", sagt er. Allerdings seien kurzfristig weitere Rücksetzer nicht ausgeschlossen. Die Anleger präferieren ausgewählte Einzelwerte. BASF steigen um 1,5 Prozent, die Aktien werden laut Händlern als Dividendentitel wiederentdeckt. Fresenius ziehen um 1,6 Prozent an. Der Gesundheitskonzern hat in den vergangenen 25 Jahren immer die Dividende erhöht, als einzige Aktie im DAX. Dramatisch abwärts geht es in London nach einer Gewinnwarnung mit der Aktie des Kreditverleihers Provident Financial. Der Kurs stürzt in der Spitze um 70 Prozent ab. Der Index der Finanzdienstleister im europäischen Stoxx-Aktienuniversum fällt um 0,9 Prozent. Nach dem angekündigten Verkauf der US-Öl-und Gassparte geht es für BHP Billiton um über 3 Prozent nach oben. Hier haben sich die aktivistischen Investoren durchgesetzt, die dies schon länger forderten. Rohstoffnahe Aktien sind mit einem Indexplus von 1,7 Prozent Tagessieger. Hier treibt neben BHP Billiton auch der weitere Anstieg der Eisenerzpreise. Zumtobel geben um 6,6 Prozent nach. Die Analysten der UBS haben die Aktien des Beleuchtungsspezialisten wegen skeptischer Zukunftsaussichten auf "Sell" abgestuft. Die Aktien des Wiener Flughafens wiederum steigen um gut 5 Prozent, nachdem das Unternehmen die Prognose angehoben hat. Um 7,3 Prozent nach oben geht es für Technotrans nach der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal. "Sie liegen deutlich über Erwarten", sagt ein Händler. Zooplus fallen dagegen um 2,7 Prozent zurück. Die finalen Geschäftszahlen werden zwar als "ordentlich" bezeichnet, positive Überraschungen sind aber ausgeblieben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:38 Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1754 -0,33% 1,1793 1,1820 +11,8% EUR/JPY 128,41 -0,39% 128,92 128,57 +4,5% EUR/CHF 1,1354 -0,23% 1,1380 1,1366 +6,0% EUR/GBP 0,9164 +0,03% 0,9162 1,0916 +7,5% USD/JPY 109,24 -0,06% 109,31 108,78 -6,6% GBP/USD 1,2826 -0,38% 1,2875 1,2902 +4,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen in Ostasien und Australien haben positive Vorzeichen überwogen. Die Umsätze seien jedoch dünn gewesen, berichteten Händler. Vor dem Notenbankertreffen in Jackson Hole hielten sich die Anleger zurück. Im insgesamt positiven Umfeld fiel die Tokioter Börse mit einem kleinen Minus auf. Leicht stützend wirkte dabei sogar noch, dass der Yen zum Dollar im Sitzungsverlauf etwas abwertete. In Seoul waren es vor allem Pharmawerte, die den Kospi Prozent steigen ließen. Samsung Biologics erhöhten sich um 4,2 Prozent. Am Aktienmarkt in Taiwan rückten die Kurse um durchschnittlich 1,4 Prozent vor. HTC schlossen 9 Prozent höher, nachdem das Unternehmen den Preis für seine Virtual-Reality-Brille Vive gesenkt hatte. Höhere Metallpreise verhalfen der rohstofflastigen australischen Börse zu einem Plus von 0,4 Prozent. In Schanghai legten die Kurse im Schnitt um 0,1 Prozent zu - bereits den vierten Handelstag in Folge. Deutlicher ging es in Hongkong nach oben, wo der Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,2 Prozent stieg. Dort verteuerte sich die Aktie von China Overseas um fast 4 Prozent, nachdem das Unternehmen am Montag nach Börsenschluss seinen Ausblick erhöht hatte. Das Indexschwergewicht Tencent stieg um 0,6 Prozent. Weiter für Furore sorgte China Unicom nach der knapp 12 Milliarden Dollar schweren Kapitalerhöhung, bei der das Unternehmen wie von Peking gewünscht mehr private Anteilseigner ins Boot holte. In Schanghai kletterte der Kurs den zweiten Tag in Folge um das Tageslimit von 10 Prozent nach oben, in Hongkong, wo die Aktie ebenfalls notiert ist, kam er dagegen um rund 2 Prozent zurück. Eine geplante Kapitalerhöhung drückte den Kurs des Wohnungsbauunternehmens China State Construction um 8 Prozent. Der Kurs des Mehrheitsgesellschafters China Overseas Holdings, der die Kapitalerhöhung mitmacht, gewann rund 4 Prozent. Lenovo litten den zweiten Tag in Folge unter den schwachen Geschäftszahlen. Die Titel fielen um 2,3 Prozent auf den tiefsten Stand seit über fünf Jahren. Die Aktie des chinesischen Automobilkonzerns Great Wall Motor war unterdessen in Hongkong vom Handel ausgesetzt. Great Wall will offenbar für die lukrative Jeep-Sparte von Fiat Chrysler bieten. In Sydney gewannen BHP Billiton 1,1 Prozent. Die Aktie des Bergbaukonzerns profitierte nicht nur von der angekündigten Verdreifachung der Dividende. BHP kündigte ferner den Verkauf des Öl- und Gasgeschäfts in den USA an. Im übrigen Bergbausektor stiegen Fortescue Metals 1,4 Prozent und Rio Tinto 1 Prozent.

CREDIT

Die Spreads an den Kreditmärkten engen sich am Dienstag mit der besseren Stimmung der Anleger an den Finanzmärkten etwas ein. Das Geschehen verläuft dabei weiter in sehr ruhigen Rahmen. Die Flaute am Primärmarkt setzt sich fort, wenngleich die Commerzbank ein baldiges Ende erwartet. Das Sommerloch mache sich auch in der wöchentlichen Wertpapier-Kaufstatistik der EZB bemerkbar. Die Käufe der EZB beliefen sich in der vergangenen Woche auf weniger als 10 Milliarden Euro. Dies sei das bislang geringste Wochenvolumen seit Auflage des Kaufprogramms, so die Commerzbank. Die Anleger warten nun auf das Zentralbankertreffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt. Vor drei Jahren hatte EZB-Präsident Mario Draghi in seiner Rede das später aufgelegte Wertpapierkaufprogramm der EZB quasi vorangekündigt. Ähnlich marktbewegende Aussagen sind dieses Mal nicht zu erwarten. Die EZB will offenbar bis in den Herbst warten und erst dann entscheiden, in welcher Form es mit den Anleihekäufen in Zukunft weiter gehen soll.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bilfinger erhält zwei Aufträge aus der Atomindustrie

Bilfinger hat zwei Aufträge aus der Atomindustrie über zusammen 30 Millionen Euro erhalten. Die Bilfinger-Tochter Babcock Noell liefert eine Behandlungsanlage für nuklearen Abfall für den neuen britischen Reaktor Hinkley Point C, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Auftraggeber ist EDF Energy in Zusammenarbeit mit der chinesischen CGN.

Jenoptik kauft US-Unternehmen Five Lakes Automation

Jenoptik verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA. Der Optoelektronikkonzern übernimmt Five Lakes Automation. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Prozessautomation in der Automobilindustrie, wie das TecDAX-Unternehmen mitteilte. Einen Kaufpreis nannte der Konzern nicht. Jenoptik kauft US-Unternehmen Five Lakes Automation

Gewinn bei Zooplus stagniert - Prognose bestätigt

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 22, 2017 06:56 ET (10:56 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.