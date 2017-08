Wien - Invesco hat die endgültige Übernahme des ETF-Anbieters Source bekannt gegeben, so die Experten von "FONDS professionell".Die Amerikaner mit Sitz in Atlanta würden sich damit einerseits zusätzliche Assets in Höhe von rund 18 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögen im Kerngeschäft und etwa 8 Milliarden US-Dollar an extern verwaltetem Vermögen sichern. Zum Vergleich: Per Ende Juli 2017 verwalte Invesco weltweit 876 Milliarden US-Dollar.

