Zürich - Der Nahrungsmittel-Hersteller Orior hat im ersten Semester 2017 dank einer Akquisition im Raum Benelux mehr umgesetzt und dabei auch deutlich besser verdient. In der Schweiz läuft das Geschäft hingegen harzig. Für den weiteren Verlauf des Jahres gibt sich das Unternehmen aber optimistisch und erwartet ein "gutes" zweites Halbjahr. Den Aktionären gefällt's: die Aktie legt deutlich zu.

Der Umsatz stieg um gut 17% auf 281,3 Mio CHF, wobei das Plus ausschliesslich auf die Akquisition der belgischen Culinor Food per Ende August 2016 und die entsprechende Vollkonsolidierung zurückzuführen ist. Das Management freut sich denn auch, dass die Integration von Culinor bereits abgeschlossen ist und offenbar funktioniert. "Wir sind sehr, sehr stolz, dass uns der Schritt ins Ausland gelungen ist", sagte Konzernchef Daniel Lutz an einem Call für Investoren.

Der EBITDA legte derweil um 22% auf 27,7 Mio CHF, was eine Margenverbesserung von 37 Basispunkten auf 9,9% ergab. Unter dem Strich verblieb ein Reingewinn von 14,8 Mio (+22,3%) mit einer Marge von 5,3% (VJ 5,1%). Neben dem Schritt ins Ausland habe eine Vielzahl von Initiativen und Massnahmen zu positiven Impulsen entlang der Wertschöpfungskette geführt, hiess es dazu.

Das Umfeld in der Schweiz bleibt derweil "herausfordernd": Aktionsverschiebungen sowie Konsolidierungen im Markt lasteten auf den Umsätze, hiess es. Insgesamt ...

