Themen heute:

Mit günstigem Ratenkredit aus der Dispofalle /// Mehr als 40 Prozent der Deutschen planen einen Autokauf

1.

Verbraucher sparen durchschnittlich 348 Euro, wenn sie ihren teuren Dispokredit durch einen günstigeren Ratenkredit ablösen. Bankkunden, die ihr Girokonto überziehen, zahlen dafür in Deutschland im Schnitt 9,78 Prozent Dispozinsen p. a. Der effektive Jahreszins für einen Ratenkredit, der über CHECK24.de abgeschlossen wird, liegt bei durchschnittlich nur 2,27 Prozent.

Frauen schließen über das Vergleichsportal Kredite zu einem durchschnittlichen Jahreszins von 2,68 Prozent ab. Männer zahlen im Schnitt nur 2,08 Prozent Effektivzinsen - 22 Prozent weniger. Das Sparpotenzial bei einer Dispoablösung ist im betrachteten Beispiel für Männer im Schnitt 28 Euro höher als für Frauen. Möglicher Grund: Männer verfügen im Schnitt über ein höheres Einkommen und erhalten dadurch bei Krediten mit bonitätsabhängigen Zinsen günstigere Konditionen.

"Bei einem Ratenkredit müssen Verbraucher monatlich festgelegte Raten tilgen und kommen so diszipliniert aus der Dispo-Verschuldung", sagt der Geschäftsführer des Portals für den Bereich Finanzen. "Durch die geringeren Zinsen liegt das Sparpotenzial einer Umschuldung bei mehreren hundert Euro." Schauen wir uns mal die Beispielrechnung für einen Ratenkredit über 3.000 Euro mit einer Laufzeit von 36 Monaten an. Bei einer Kreditsumme von 3.000 Euro und einer Laufzeit von 36 Monaten lässt sich durch die Umwandlung des Dispozinses in einen Ratenkredit die stolze Summe von durchschnittlich 348,-- Euro sparen.

2.

Große Kauflust, viele Neuwagen-Interessenten, aber auch ein nie da gewesenes Veränderungstempo: Für den deutschen Autohandel steht die Ampel auf "grün". Noch nie war das Interesse am Kauf eines Pkw in der Geschichte der Aral Studie "Trends beim Autokauf" so groß wie in diesem Jahr.

41 Prozent der Autofahrer wollen sich ein anderes Auto zulegen, darunter sind außerdem überdurchschnittlich viele potenzielle Neuwagen-Käufer. Allerdings wird das grundsätzliche Interesse begleitet von einer größeren Bereitschaft, die bisherigen Präferenzen über Bord zu werfen. Bei der Markenwahl übernimmt Audi anstelle von Volkswagen den Spitzenplatz und bei der beliebtesten Karosserieform liegt die Limousine wieder vorne. Der Kleinwagen erlebt hingegen einen deutlichen Rückgang. Das sind nur einige Schlaglichter der neuen repräsentativen Studie "Trends beim Autokauf 2017" des Mineralölunternehmens. Im März dieses Jahres wurden dazu über 1.000 Autofahrer befragt. Seit 2003 erhebt der Tankstellen-Marktführer im Zwei-Jahres-Rhythmus die Vorlieben der Autofahrer in Deutschland.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.