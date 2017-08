Merkel, Trump, Putin: Die Gehälter von Staats- und Regierungschefs rund um den Erdball sind höchst unterschiedlich. Soweit so bekannt. Doch welcher Staatslenker hat gemessen an seiner Amtszeit das meiste Geld verdient?

Wie viele Tage musste Bundeskanzlerin Angela Merkel für rund 3,65 Millionen Gehalt arbeiten? Welcher Regierungschef verdient am meisten, und wer belegt den letzten Platz und muss neidisch auf die vorderen Ränge schielen? Das hat nun der Finanzdienstleister Vexcash in einem internationalen Ranking ermittelt. Zu diesem Zweck wurden für 30 Länder die aktuellen Gehälter der Staats- und Regierungschefs erfasst und in Bezug zur Amtszeit gesetzt.

Der mit Abstand bestverdienenste Politiker der Untersuchung ist Lee Hsien Loong, seines Zeichens Premierminister der Republik Singapur. Mit einem Jahresgehalt von umgerechnet rund 1,45 Millionen Euro und einer Amtszeit von 4.753 Tagen (13 Jahre 5 Tage) verdiente der Regierungschef laut Vexcash bis heute etwa 18,83 Millionen Euro. Zum Vergleich: Das durchschnittliche Jahresgehalt aller 30 Politiker liegt bei 152.246 Euro.

Mit weitem Abstand und dennoch auf Platz zwei der Bestverdiener unter den Staats- und Regierungschefs liegt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bei einem Jahresgehalt von 310.800 Euro verdiente die deutsche Politikerin bis dato rund 3,65 Millionen Euro an Gehalt. Mit ihrer ...

