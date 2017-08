Mainz (ots) -



Die ZDF-Serien "Das Pubertier - Die Serie" und "Zarah - Wilde Jahre" sind schon ab Donnerstag, 24. August 2017, in der ZDFmediathek zu sehen. "Das Pubertier - Die Serie" startet dort mit den ersten drei Folgen.



Im ZDF werden die beiden neuen Primetime-Serien ab 7. September 2017, donnerstags, 20.15 Uhr ("Das Pubertier - Die Serie") beziehungsweise 21.00 Uhr ("Zarah - Wilde Jahre"), gezeigt. In der ZDFmediathek sind die weiteren Folgen mindestens eine Woche vor der TV-Ausstrahlung ab 10.00 Uhr zu finden.



Zu beiden Serien gibt es außerdem unter https://pubertier.zdf.de beziehungsweise unter https://zarah.zdf.de eine Online-Begleitung, die mit exklusiven Clips und Informationen aktualisiert wird.



Pubertät ist, wenn aus bezaubernden Wesen plötzlich unberechenbare Monster werden. Für Familien ein echter Härtetest, für "Außenstehende" ein großer Spaß. Um dieses Thema dreht sich die neue sechsteilige Familienserie "Das Pubertier - Die Serie", frei nach dem gleichnamigen Bestseller von Jan Weiler: Jan (Pasquale Aleardi) und seine Frau Sara (Chiara Schoras) schlagen sich allerdings nicht nur mit ihrer pubertierenden Tochter Carla (Mia Kasalo) herum, sondern auch mit der Ehekrise von Jans Eltern (Gisela Schneeberger, Dietrich Hollinderbäumer) und Jans überforderter Schwester (Henriette Richter-Röhl). Regie führen Oliver Schmitz und Uwe Janson nach Drehbüchern von David Ungureit, Alexandra Maxeiner und Marc Terjung.



"Zarah - Wilde Jahre" erzählt in sechs Folgen ein Stück deutsche Emanzipationsgeschichte im Genre einer Journalistenserie: Die Frauenrechtlerin Zarah Wolf (Claudia Eisinger) kehrt 1973 in ihre Heimat Hamburg zurück und übernimmt den Posten der stellvertretenden Chefredakteurin der auflagenstarken, männerdominierten Zeitschrift "Relevant". Die engagierte Journalistin sieht die Gelegenheit gekommen, das Thema Emanzipation machtvoll voranzutreiben. Doch schnell muss sie erkennen, dass der Widerstand der Männerkaste unüberwindlich scheint. Um sich gegen ihre Kollegen durchzusetzen, lässt sich Zarah auf einen Machtkampf um die Führung der Redaktion ein. Unter der Regie von Richard Huber spielen Claudia Eisinger, Torben Liebrecht, Uwe Preuss, Svenja Jung, Ole Puppe, Theresa Underberg, Milena Dreissig, Jörn Hentschel, Imogen Kogge und andere. Die Drehbücher schrieben Eva Zahn und Volker A. Zahn.



