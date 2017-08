Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Exporte und Diesel-Affäre schicken ZEW-Index auf Talfahrt

Die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren für Deutschland haben sich im August unter dem Eindruck schwacher Exporte und der Diesel-Affäre wesentlich deutlicher verschlechtert als befürchtet. Der vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen fiel auf 10,0 Punkte von 17,5 im Vormonat. Das ZEW sprach von einem "ganz erheblichen" Rückgang der Erwartungen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich eine Ermäßigung auf 14,0 vorausgesagt.

NordLB warnt nach schwachem ZEW-Index vor voreiligen Schlüssen

Analysten haben nach dem deutlichen Rückgang des ZEW-Index vor voreiligen Schlüssen auf eine etwaige schwächere konjunkturelle Gangart gewarnt und die anhaltende Stärke der deutschen Wirtschaft betont. Die "Krise in der Automobilindustrie lastet auf den Erwartungen", stellten die Ökonomen der NordLB fest. Für die Branche hätten "sich die Perspektiven dramatisch verschlechtert".

Exportgeschäft des deutschen Maschinenbaus kommt ins Rollen

Die gute Auftragslage in vielen Ländern hat das Exportgeschäft des Maschinen- und Anlagenbaus in Deutschland im ersten Halbjahr 2017 kräftig angetrieben. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres legten die Ausfuhren nach vorläufigen Zahlen nominal um 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, wie der Branchenverband VDMA mitteilte. Im vergangenen Jahr war die Halbjahresbilanz noch leicht rückläufig gewesen.

Warum die Geldpolitik bald zweite Geige spielt

Die Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole sind in den vergangenen Jahren immer wieder dazu genutzt worden, Volkswirtschaften geldpolitische Unterstützung zu versprechen, vor allem in Form von quantitativer Lockerung. Doch dieses Jahr ist alles anders. Denn die geldpolitische Hartnäckigkeit von Janet Yellen und Mario Draghi scheint sich endlich auszuzahlen. Die große Frage ist, ob Volkswirtschaften, die immer widerstandsfähiger werden, noch so viel Unterstützung von einer Zentralbank brauchen, und ob die geldpolitischen Konjunkturmaßnahmen die Märkte zu stark anheizen.

LBBW: Trump könnte EZB-Tapering verzögern

Die innenpolitischen Querelen in den USA können nach Einschätzung der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) dazu beitragen, dass die US-Notenbank ihren geldpolitischen Normalisierungskurs noch vorsichtiger verfolgt als bisher und damit auch die Europäische Zentralbank (EZB) beeinflusst. Neben der zunehmenden Unsicherheit der US-Notenbank hinsichtlich der Inflationsentwicklung sorgen laut LBBW "die politischen Chaostage im Weißen Haus und die ungeklärte Frage einer Anhebung der gesetzlichen US-Schuldenobergrenze für einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor".

Metzler: Dollar dürfte weiterhin schwach bleiben

Die Bemühungen der großen Notenbanken zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums hätten ohne Zweifel Früchte getragen, heißt es bei Metzler. Ein synchroner Aufschwung sei in Gang gekommen, der selbst krisengeschüttelte Länder wie Russland und Brasilien erfasst habe. Derweil scheine sich eine Trendwende der Notenbankpolitik abzuzeichnen. Dass schon vom Symposium in Jackson Hole neue Signale ausgehen werden, erwarten die Analysten jedoch nicht.

Nordea hält Euro-Pfund-Parität für unwahrscheinlich

Devisenexperte Andreas Steno Larsen von Nordea erteilt Erwartungen, der Euro werde Parität zum Pfund erreichen, eine Absage. Die Inflation in Großbritannien dürfte sich oberhalb von 2 Prozent stabilisieren, Entsprechendes gelte für die Entwicklung der Arbeitslosigkeit und die Energiepreise. Die höhere Dynamik in den USA werde mit einigen Monaten Verzögerung auf Großbritannien durchschlagen. Das vierte Quartal dürfte sich also negativ auf den Euro-Pfund-Wechselkurs auswirken, lautet Larsens Fazit.

Banken fragen etwas mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft etwas zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 7,3 nach 4,8 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt.

Förderdisziplin der Opec lässt nach - Kreise

Die Förderdisziplin der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hat nach Angaben aus informierten Kreisen nachgelassen. Hintergrund sei der hohe Ausstoß im Irak und in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sagten Personen, die mit den Vorgängen vertraut sind. Im Juli seien die vereinbarten Fördermengen nur zu 94 Prozent eingehalten worden, nach einem Wert von 98 Prozent im Juni.

Republikaner zuversichtlich über Erhöhung der US-Schuldengrenze

Der republikanische Mehrheitsführer im US-Senat, Mitch McConnell, rechnet fest damit, dass die Schuldenobergrenze rechtzeitig erhöht wird, sodass es zu keinem Zahlungsausfall der USA kommen wird. Im September muss der Kongress einen legislativen Sprint hinlegen, damit die Schuldengrenze und andere drängende Gesetzesvorhaben rechtzeitig verabschiedet werden.

Pentagon schließt Lockheed Martin aus Bieterrunde für Auftrag aus

Das US-Verteidigungsministerium hat den Rüstungskonzern Lockheed Martin aus einem Bieterwettbewerb um einen 85 Milliarden US-Dollar schweren Auftrag ausgeschlossen. Das Pentagon will die landgestützten ballistischen Atomraketen der USA modernisieren lassen. Der Auftrag ist einer der am härtesten umkämpften dieses Jahrzehnts.

Bewertung von Norwegens Staatsfonds steigt auf über 1 Billion US-Dollar

Der norwegische Staatsfonds, der größte der Welt, hat dank einer Rekordrendite im zweiten Quartal eine Bewertung von über 1 Billion US-Dollar erreicht. Die Investitionen warfen eine Rendite von 2,6 Prozent ab, auch dank einer soliden Entwicklung des Aktienportfolios des Fonds.

Angst vor sozialem Abstieg in Deutschland auf historischem Tiefstand

Die Angst der Deutschen vor dem sozialen Abstieg ist auf einen historischen Tiefstand gesunken. Gut ein Drittel der Bundesbürger fürchtet sich vor dem Abstieg, das ist der niedrigste gemessene Wert seit der Wiedervereinigung, wie Forscher der Universität Leipzig nach einer Mitteilung vom Dienstag herausfanden. Seit 2006 habe sich die Zahl der Erwerbstätigen, die sich vor Abstieg sorgen, damit nahezu halbiert.

Vier Terrorverdächtige nach Anschlägen in Katalonien vor Gericht

Nach den Anschlägen in Katalonien sind vier Verdächtige am Dienstag vor Gericht erschienen. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen trafen die mutmaßlichen Mitglieder einer Terrorzelle am Morgen zu einer Anhörung im Staatsgerichtshof in Madrid ein. Ein Richter soll nun darüber entscheiden, ob und welche Anschuldigungen gegen die Männer erhoben werden.

Iran droht USA mit Rückkehr zur Urananreicherung bei Ausstieg aus Atomabkommen

Der Iran hat den USA für den Fall ihres Ausstiegs aus dem Atomabkommen mit einer raschen Wiederaufnahme der Urananreicherung auf 20 Prozent gedroht. "Wenn wir die Entscheidung treffen, können wir in (der Urananreicherungsanlage) Fordo in fünf Tagen beginnen, Uran auf 20 Prozent anzureichern", sagte der Chef der iranischen Atomenergiebehörde, Ali Akbar Salehi, im Staatsfernsehen.

Neuer iranischer Kommunikationsminister erwägt Freigabe von Twitter

Der Iran erwägt die Freigabe des bisher gesperrten Kurzmitteilungsdiensts Twitter. Der neue Kommunikationsminister Mohammed-Dschawad Asari Dschahromi sagte der Zeitung Iran, der US-Konzern sei bereit, über eine Lösung für bestehende "Probleme" zu sprechen. Twitter sei "keine unmoralische Umgebung, die blockiert werden muss", sagte Dschahromi, der mit 36 Jahren der jüngste Minister in der Islamischen Republik ist.

