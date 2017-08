Altierre Corp., ein Anbieter von Funktechnik und -anwendungen mit der weltweit höchsten Dichte, extrem niedrigem Energieverbrauch und großer Reichweite für den IdD-Markt (Internet der Dinge), hat heute zwei Ergänzungen zu seiner europäischen Geschäftsleitung in Frankreich bekannt gegeben. Guillaume Vicot ist als Geschäftsführer für Europa, Nahost und Asien (EMEA) zu dem Unternehmen gestoßen, und Niclas Qvist ist der neue Vice President für Partnermanagement und Marketing.

Vicot stößt nach 17 erfolgreichen Jahren in der Auto-ID-Branche sowie in den Bereichen Barcodescanning und Mobile Computing zur Geschäftsleitung von Altierre. Zuletzt diente er als Vice President für Vertrieb, Westeuropa bei PSC/Datalogic, dem in der Branche für Barcodescanning führenden Unternehmen, wo er ein Team mit mehr als 100 Mitarbeitern unter sich hatte und eine taktische Markteinführungsstrategie entwickelte, die Einnahmen in Höhe von weit über 100 Millionen US-Dollar generierte.

"Guillaume Vicot verfügt über etliche strategische Beziehungen auf höchster Ebene mit Einzelhändlern in verschiedenen Ländern", sagte der Vorsitzende und CEO von Altierre, Sunit Saxena. "Er arbeitet seit zehn Jahren im europäischen Einzelhandelsumfeld und ist die perfekte Wahl, um Altierre in dem wichtigen Wachstumsmarkt EMEA in eine Führungsposition zu bringen." Lösungen von Altierre werden in 300 Städten in ganz Frankreich eingesetzt.

Niclas Qvist hat einen internationalen Hintergrund, ist mehrsprachig und kann auf vertiefte Geschäftserfahrung auf mehreren Kontinenten verweisen, wo er mit Erfolg Partnernetzwerke und Verkaufsteams aufgebaut hat. Er bringt 15 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Marketing auf globaler Ebene mit, speziell in der Bereitstellung von Digital-, Funk- und IT-Lösungen für Einzelhändler. Qvist hat bereits mehrere VP-Positionen inne gehabt und sich dabei auf geschäftliche Neuausrichtung, Absatzmanagement und den Vertrieb von Lösungen in ganz Asien, Nahost, Afrika und Europa spezialisiert. Er war mehrere Jahre lang Executive Vice President im Bereich Marketing bei Pricer. Er verfügt zudem über unternehmerische Wurzeln und hat mehrere Einzelhandelsunternehmen gegründet und geleitet. Er verfügt über einen Masterabschluss in Naturwissenschaft, Industrial Engineering und Betriebswirtschaft von der Universität Linköping in Schweden und hat außerdem ein Studium an der Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers in Frankreich absolviert.

"Mit Niclas Qvist haben wir eine hochkarätige und erfahrene Führungskraft für Marketing und Verkauf gewonnen, die sich mit Technologie ebenso gut auskennt wie mit Marketing", sagte Saxena. "Wir freuen uns auf die kombinierten Fähigkeiten, die er mitbringt."

Über Altierre

Altierre Corp. ist ein führender Anbieter bewährter Technologien, durch die das Internet der Dinge seinen Versprechen gerecht wird. Die IdD-Funklösungen von Altierre mit extrem geringem Energieverbrauch sind die besten in ihrer Kategorie und zeichnen sich durch schlanke Infrastruktur und ständige bidirektionale Kommunikation aus, wodurch Innovationen für eine große Bandbreite an vertikalen Märkten ermöglicht werden. Die schlüsselfertige Plattform des Unternehmens verändert die 12 Billionen US-Dollar schwere Einzelhandelsbranche von Grund auf durch Millionen von kabellosen Übertragungsgeräten mit mehrjähriger Batterielebensdauer, durch die nahtlose und sichere Kommunikation in großen Einzelhandelsgeschäften, Omnichannel-Strategien in Echtzeit und bisher ungeahnte Vorzüge ermöglicht werden von Kosteneinsparungen und Ertragsmöglichkeiten in Milliardenhöhe bis hin zur Verbesserung von Produktivität, Absatzförderung und Einkaufserlebnissen der Verbraucher. Außerdem bringt Altierre Anwendungen wie die "Paperless Factory" auf den Markt und ermöglicht vertikalen Märkten wie der Automobilbranche, Lieferketten, der Fertigungsbranche, dem Wohnungsmarkt sowie der Rüstungsindustrie komplette Transparenz in Bezug auf ihre Vermögenswerte. Altierre wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der kalifornischen Stadt San Jose. Weitere Informationen finden Sie unter www.altierre.com.

