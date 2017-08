US-Verteidigungsminister Mattis will im Irak über den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sprechen. Zunächst trifft er sich mit der irakischen Führung. Danach besucht Mattis weitere Länder in der Region.

US-Verteidigungsminister James Mattis ist zu einem Besuch in der irakischen Hauptstadt Bagdad eingetroffen. Das meldete der staatliche irakische Fernsehkanal Al-Iraqia am Dienstag. ...

